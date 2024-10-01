Нижегородские власти изымают участок у Дворца спорта под строительство канатной дороги Общество

Фото: Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в суде изымает у московского АО "Петрол комплекс эквипмент кампани" земельный участок в районе Дворца спорта на проспекте Гаранина. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Площадь участка составляет 1,6 тысячи кв. метров.

Земельный участок будет использован под формирование площадки для строительства новой канатной дороги через Оку.

Компания "Петрол комплекс эквипмент кампании" в 2013 году арендовала участок площадью около 9 тысяч кв. метров около Дворца спорта для строительства автосалона и административного здания. Выделенный из этой территории спорный участок сейчас понадобился минимущества региона, однако арендатор отказался добровольно передавать его для государственных нужд.

В результате суд принял решение изъять участок. Теперь арендатор обязан в течение месяца освободить его. Сумму предварительной компенсации за изымаемый участок составит 14,6 млн рублей.

После вступления решение суда в законную силу, правительство Нижегородской области должно будут выплатить возмещение. Арбитражный суд рассмотрит вопрос о компенсации компании за изымаемое имущество в декабре.

Напомним, подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде в апреле 2024 года.

Также ранее сообщалось, что концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.