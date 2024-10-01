Госдума приняла закон против фиктивных браков мигрантов Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Госдума РФ приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как отмечает телеканал "360", решение было единогласным: за принятие закона проголосовали 407 присутствующих на заседании депутатов, воздержавшихся и несогласных не было.

Согласно документу, для получения разрешения на временное проживание в России вне квоты или вида на жительство, мигранту необходимо будет подождать не менее трёх лет с момента заключения брака или усыновления.

Напомним, законный брак является основанием для получения разрешения на временное проживание. Но в случае, если суд признает его недействительным, выданный ранее документ иностранному гражданину аннулируют.

Вячеслав Володин подчеркнул, что работа над совершенствованием миграционной политики будет продолжена.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Также депутаты рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.