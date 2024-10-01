Реставрация здания театра кукол завершилась в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по реставрации Дзержинского театра кукол завершились в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Реставрация здания театра, который является объектом культурного наследия, проводилась в рамках нацпроекта "Культура".

Подрядчик отреставрировал стилобат, фасад здания, восстановил утраченные элементы лепного декора карнизов, руста, колонн и пилястр, а также заменил кровлю. На эти работы выделили около 61 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - более 19 млн рублей.

"Здание Дзержинского театра кукол было построено в 1948 году по проекту архитектора Алексея Кусакина, благодаря которому создан единый городской ансамбль Дзержинска. В ходе реставрации здания удалось раскрыть, в частности, ранее заложенный боковой дверной проем, ведущий в фойе, - теперь здесь пандус и вход для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

И. о. главы Дзержинска Михаил Клинков напомнил, что в нацпроекте "Культура" город химиков участвует с 2019 года.

"Это возможность развивать наши учреждения культуры, делать театры и детские школы искусств комфортнее для детей и взрослых. Мы продолжим работать над обликом театра кукол",- добавил Клинков.

Подарком для юных и взрослых зрителей стал показ премьеры 37-го театрального сезона "Метель" по произведению А. С. Пушкина.

"Наш театр ждал обновлений давно: последний ремонт кровли, например, проводился более 15 лет назад, а фасад театра не видел капитальных работ более 30 лет. Мы и дальше будем сохранять традиции Дзержинского театра кукол, чтобы радовать зрителей новыми спектаклями и беречь наше здание", - сказала директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.

Напомним, бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске планируют переоборудовать под ЗАГС.