Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия с крепостью выше 28% могут вырасти с 1 января. Соответствующий приказ подготовил Минфин, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Стоимость бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов может подняться до 472 рублей, а коньяка - до 651 рубля за 0,5 литра.

В обосновании отмечается, что решение об индексации связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику, а также с ростом акциза на алкоголь.

"При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 млрд рублей только по водке экономсегмента", — говорится в тексте документа.

Напомним, в последний раз цены на алкоголь повышали 1 июля: минимальная стоимость водки стартовала с 299 рублей, коньяка - с 556, а бренди - с 403.

Ранее сообщалось, что новые правила учёта крепкого алкоголя для общепита начали действовать в России.