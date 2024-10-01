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Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"

16 октября 2024 13:22  [130] Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на участие в ХХI Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия".

Как сообщает АНО "Россия – страна возможностей", свои инициативы на участие в ХХI сезоне отправили 1055 нижегородцев. Конкурс "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

В этом году в конкурсе принимают участие молодые люди 14-35 лет. Предлагается 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – "Волшебные нити родословной". Отмечается, что две номинации – "Моя педагогическая инициатива" и "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" - без возрастных ограничений.

По данным организаторов, в период заявочной кампании члены ассоциации выпускников, эксперты и партнеры конкурса провели более 200 региональных презентаций. В общей сложности в этом году на конкурс подано более 55 тысяч заявок из всех регионов России, а также из девяти иностранных государств, среди которых Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны. Главная идея конкурса "Моя страна – моя Россия" – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

Заочная оценка проектов завершится в конце октября. Каждую заявку проверяет не менее трех экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка. Что бы обеспечить объективную оценку,  экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона. После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке центра знаний "Машук" в декабре. 2024 года.

В подведении итогов заявочной кампании XXI сезона конкурса приняли участие партнеры и организаторы проекта. Один из основных партнеров конкурса является Российская академия образования. Также ОАО "Российские железные дороги" вместе с конкурсом "Моя страна – моя Россия" поддерживают проекты по развитию железнодорожного транспорта. Свои проекты в тематической номинации "Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны" представили участники из всех субъектов России.

АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что почти три десятка нижегородских педагогов участвуют в федеральном конкурсе "Флагманы образования".

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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