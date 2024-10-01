Около 100 жителей из западных стран намерены переехать в Нижегородскую область Общество

Фото: Алексей Чугунов

Около 100 запросов от жителей западных стран поступило по поводу переезда в Нижегородскую область. Об этом заявил руководитель нижегородского кадрового агентства "ОКА" Якоб Пиннекер в ходе круглого стола "Россия в современном мире: почему иностранцы выбирают Россию - на примере Нижегородской области" в КУПНО 16 октября.

По его словам, около 47% запросов поступило из Германии.

"Порядка 30% запросов поступило из других стран Евросоюза, а остальные заявки - от жителей США и Канады. Жители западных стран уезжают из своих родных мест из-за того, что они не видят перспектив в своих странах ни для себя, ни для своих детей. Условия в Нижегородской области великолепные", - рассказал Пиннекер.

Он также напомнил, что глава региона Глеб Никитин создал уникальный проект - кадровое агентство, которое сопровождает переезд высококвалифицированных специалистов из других стран в Нижегородскую область.

"Многие иностранцы живут в информационном вакууме, им очень сложно получить достоверную информацию о России, каналы либо заблокированы, либо запрещены. И блоги- это хороший механизм для того, чтобы показать другим иностранцам, как живут люди в России. Этого бывает достаточно, чтобы заинтересовать их в нашей стране", - считает Якоб Пиннекер.

Напомним, ГАЗ намерен увеличить долю отечественных комплектующих для автомобилей до 90%.