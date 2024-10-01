Медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два нижегородца получили медали "Отец солдата" в преддверии Дня отца в историко-культурном центре "Соборная палата" в Москве. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, награду получили отец Героя России Романа Черемухина - Сергей Черемухин и отец Героя России Виталия Антонова - Сергей Антонов.

Всего было награждено 20 отцов Героев России и 11 лауреатов национальной премии "Окопная свеча" из разных регионов страны.

Награждение организовало Всероссийское общественное движение "Отцы России" и партия "Единая Россия". Почетными гостями церемонии стали заместитель министра обороны России, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, вице-спикер Государственной Думы, замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова и председатель правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов.

"Все мы сегодня одной командой приближаем общую Победу: герои фронта и их семьи, волонтёры тыла, представители органов власти и общественные деятели. Награды вошли в программу правительственных мероприятий по утверждению основ традиционных и духовно-нравственных ценностей на ближайшие два года", — рассказал Андрей Коченов.

По словам Анны Кузнецовой, именно сегодня виден истинный смысл, заложенный в праздновании Дня отца.

"Говорим "спасибо" тем, кто воспитал настоящих мужчин, защитников! За каждой медалью — история семьи. И именно эти семьи — настоящий клад и сокровище нашей страны. Этим и славится Россия, которая из поколения в поколение передаёт традиции воспитания любви и сыновнего отношения к своей Родине", — сказала она.

Поездка на церемонию награждения нижегородских отцов Героев России была организована региональным отделением Всероссийского движения "Отцы России".

"Эта награда общественного признания показывает, какое влияние оказывают отцы на воспитание патриотизма и истинного героизма у своих детей. И они должны быть примером для всех", - отметил председатель нижегородского регионального отделения всероссийского движения "Отцы России" Дмитрий Исаев.

Отцы героев-нижегородцев отметили, что испытывают гордость за то, что их родительский вклад был отмечен на самом высоком уровне.

"Медаль "Отец солдата" - достойная награда. Недаром мы воспитывали своих детей, которые проявили мужество и отвагу на спецоперации", - сказал Сергей Антонов.

"Я испытываю гордость за высокую награду, а главное - за наших ребят на СВО, за то, что они делают все возможное для нашей Победы", - поделился Сергей Черемухин.

Всего за два года медалями "Отец солдата" были награждены более 2 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что Андрей Гнеушев наградил нижегородских волонтеров за активную помощь участникам СВО.