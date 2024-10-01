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Общество

Андрей Гнеушев наградил нижегородских волонтеров за активную помощь участникам СВО

03 октября 2024 12:45  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четвертая церемония награждения волонтеров специальной военной операции "СВОим сердцем" прошла в Доме народного единства.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, открыл церемонию и вручил благодарственные письма правительства региона заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

"Волонтеры, действительно, всем своим сердцем отдают любовь и тепло нашим героям-бойцам, показывают пример, как нужно жить, воспитывать детей, любить свою страну. Это пример для всех нас. Низкий поклон за это! Мы, действительно, едины. Мы - единая страна, единая нация. У нас нет другого пути, Победа будет за нами!",- сказал Андрей Гнеушев.

По словам заместителя руководителя Дома народного единства Татьяны Калеговой, за время СВО благодарственные письма регионального правительства получили 433 волонтера, еще 131 волонтер приставлен к награде.

Также в числе награжденных - семь активистов волонтерского центра Дома народного единства. Нижегородские студенты помогают жителям Харцызска и Иловайска по четырем важным направлениям – социальное, медицинское волонтерство, благоустройство территорий и взаимодействие с молодежью.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске.

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Теги:
Волонтеры Дом народного единства Награждение
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