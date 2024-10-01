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Общество

Прямые авиарейсы в Архангельск и Оренбург запустят из Нижнего Новгорода

17 октября 2024 08:57  [80] Общество

Фото: Авиакомпания "ЮВТ АЭРО"

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" со 2 ноября приступает к прямым авиаперевозкам из Нижнего Новгорода в Архангельск и Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта им. В.П. Чкалова.

Авиасообщение столицы Приволжья с Оренбургом возобновляется после небольшого перерыва, а вот Архангельск станет новым направлением полётов.

Полёты в столицу русского Севера стартуют запланированы дважды в неделю: по вторникам и субботам, в Оренбург - по средам и субботам.

Как уточнили в авиакомпании, рейсы будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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