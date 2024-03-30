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Общество

Прямые рейсы в Тюмень запущены из Нижнего Новгорода

11 апреля 2024 11:22  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прямые рейсы в Тюмень из Международного аэропорта имени В.П. Чкалова запущены в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, совершать полеты в раз в неделю по средам будет авиакомпания Red Wings.

Вылетать из Нижнего Новгорода самолет будет в 13:55. Прибытие в Тюмень в аэропорт "Рощино" в 17:50. 

В обратном направление рейс отправится  в этот же день в 18:35 и прибудет в Нижний Новгород в 18:40. Для каждого аэропорта указано местное время

Начиная с июня количество рейсов в Тюмень увеличится до двух в неделю. Отметим, что  Тюмень стала пятым направлением вылетов из Нижнего Новгорода для авиакомпании Red Wings. В настоящее время авиакомпания выполняет прямые регулярные рейсы в Екатеринбург, Самару, Ереван и Челябинск.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября. 

Также сообщалось, что авиаперевозчик "Россия" в летнее время увеличит количество ежедневных рейсов между Москвой и Нижним Новгородом до шести.

Кроме того сообщалось, что из Нижнего Новгорода открыли новый международный авиарейс.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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