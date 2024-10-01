Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инвестор проекта комплексного развития территории (КРТ) начал сносить ветхие дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее застройщик расселил жителей первых трех домов - новое комфортабельное жилье получили 39 семей из ветхих домов на улице Дружбы.

Первый дом деревянный дом, который был снесен в рамках КРТ в Нижегородской области, находился по адресу улица Дружбы, 33. После окончания всех работ по демонтажу девелопер начнет возводить жилой многоквартирный дом.

По словам руководителя проектов группы компаний "Самолет" Валерия Гаврилова, ордер на снос первых трех ветхих домов уже получен. Работы по сносу будет проводить местный подрядчик. Всего благодаря реализации проекта КРТ в районе улиц Самочкина – Дружбы свои жилищные условия улучшат 400 человек из 39 ветхих и аварийных домов. При переселении компания сопровождала жителей на всех этапах сделки.

Договор о комплексном развитии территории жилой застройки по площадке в районе улицы Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода был подписан 6 октября 2023 года между правительством Нижегородской области, администрацией города и группой компаний "Самолет" — победителем торгов. Механизм КРТ предусматривает обновление жилой застройки с обеспечением всей необходимой инфраструктурой. В рамках проекта будет возведен новый жилой комплекс, детский сад на 320 мест, поликлиника на 100 посещений в смену. Также инвестор обязан освободить территорию и разработать проектно-сметную документацию для строительства школы на 1100 мест.

Напомним, в районе улицы Самочкина – самая крупная на сегодняшний день площадка КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. Её площадь - 13,7 тысяч кв. м. Застройщик поэтапно продолжит работу над переселением собственников квартир, чьи дома по итогам независимого голосования собственников вошли в границы КРТ. Общий срок реализации данного проекта - 10 лет.

Ранее сообщалось, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области. Также сообщалось, что московский девелопер "Самолет" вложит 14 млрд рублей строительство жилого квартала по КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.