Более 50 домов могут расселить по проекту КРТ в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске состоялась встреча собственников квартир в домах, которые расположены в границах улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Там планируется реализовать проект комплексного развития территорий (КРТ).

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, представители региональной власти и администрации города рассказали жителям о механизме КРТ на указанной территории.

Квартал из 54 домов в границах улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой в Дзержинске был построен в середине ХХ века. В этих домах проживают порядка 1,5 тысяч человек, которым предложат поменять жилищные условия на более современные.

Согласно мастер-плану на месте указанных ветхих домов будет построен современный квартал, включающий 12 многоэтажных домов, школы на 1100 мест и детского сада на 280 мест, подземных и наземных автостоянок. Предусмотрено благоустройство и озеленение территории. Общая зона застройки - 15,22 гектара. Срок реализации проекта КРТ – 15 лет. Расселить дома, предназначенные к сносу, станет обязанностью инвестора проекта.

Напомним, что в рамках реализации проектов КРТ собственникам полагается равноценное возмещение или равнозначное жилье. Решение об участии в проекте КРТ принимают собственники каждого неаварийного дома на общем голосовании.

Ранее сообщалось, что cтарые дома начали сносить в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках проекта КРТ.