Проект реконструкции трамвайного депо № 2 в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Трамвайное депо расположено на улице Народной, 43а в Московском районе.
Застройщиком выступает ООО "Экологические проекты", а проектную документацию подготовили специалисты двух компаний из Санкт-Петербурга: АО "Проектное бюро "Луч" и ООО "Современные трамвайные конструкции. Строительство".
Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет решено выделить 50 млрд рублей. За это время планируется реконструировать 149 км трамвайных путей, обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций.
Также ранее сообщалось, что трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируются продлить от Мызы до Щербинок и Новинок.
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