Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса участковых

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Кстовский участковый Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Анастасия Одинаева окончила юридический факультет ННГУ и уже четыре года работает в системе МВД, из них три года в должности участкового.
С начала 2023 года благодаря ее работе было раскрыто 14 преступлений.
Анастасия Одинаева говорит, что народный участковый должен обладать необходимым набором качеств: это профессионализм, терпение, внимательность и желание помочь. Также она отмечает, что с детства мечтала помогать людям.
Участкового отмечает ее руководство и благодарят жители Кстовского округа за оперативность и профилактическую работу в районе.
Лейтенант полиции Анастасия Одинаева выразила глубокую благодарность всем, кто за неё проголосовал.
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