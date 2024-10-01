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Общество

Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса участковых

17 октября 2024 12:23  [61] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Кстовский участковый Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Анастасия Одинаева окончила юридический факультет ННГУ и уже четыре года работает в системе МВД, из них три года в должности участкового.
С начала 2023 года благодаря ее работе было раскрыто 14 преступлений.

Анастасия Одинаева говорит, что народный участковый должен обладать необходимым набором качеств: это профессионализм, терпение, внимательность и желание помочь. Также она отмечает, что с детства мечтала помогать людям.

Участкового отмечает ее руководство и благодарят жители Кстовского округа за оперативность и профилактическую работу в районе.

Лейтенант полиции Анастасия Одинаева выразила глубокую благодарность всем, кто за неё проголосовал.  

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Теги:
Конкурсы Кстовский район МВД
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