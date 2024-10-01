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Общество

Строящаяся школа в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде готова более чем на 80%

17 октября 2024 12:56  [118] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Новая школа в ЖК "Зенит" на улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде готова более чем на 80%. Об этом стало известно во время выезда на объект специальной комиссии во главе с министром образования и науки Нижегородской области Михаилом Пучковым.

В мониторинге приняли участие координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Маргарита Банникова, представители районной администрации, заказчика и подрядчика.

Здание школы состоит из шести блоков переменной этажности. На данный момент полностью возведены все корпуса и уже завершена большая часть отделочных работ. Объект полностью подключен ко всем необходимым системам – отоплению, водоснабжению и канализации, электричеству.

"Сейчас будет запушено отопление, и мы завершим оставшуюся часть отделочных работ. На данный момент также идет устройство фасада. Плюс погода нам позволяет вести благоустройство территории и строительство стадиона. Уверены, что все работы завершим вовремя. Школа очень большая, проект интересный с интересными, отделочными материалами, которые очень оживляют здание, все продуманно для детей", - поделился Игорь Никульшин, директор СК "Знание НН", которая является генеральным подрядчиком.

Разрешение на строительство школы было получено в мае 2023 года, сразу после этого начаты работы. Планируется, что строительство будет завершено в декабре этого года. Дальше предстоит пройти процедуру оформления всех необходимых документов. И уже в следующем году дети смогут приступить к занятиям в новом учебном заведении.

Эта школа станет самой большой в регионе как по площади, так и по численности учащихся. Она сможет принять 1 600 ребят. Новое учебное заведение позволит решить вопрос со второй сменой в близлежащих четырех школах.

"Это уникальная школа для Нижегородской области, поэтому, конечно, с нашей стороны на нее направлено особое внимание. Сегодняшний мониторинг оставил положительные впечатления, есть уверенность, что к концу года школа получит строительную готовность. Блок начальной школы практически завершен, в работе сейчас – блок старшего звена. Конечно, школа строится с учетом того, что в ней будет учиться очень большое количество детей. Здесь будет все необходимое и для учебы, и для дополнительного развития", - рассказал Михаил Пучков.

Помимо простых учебных классов в школе сделаны и специальные классы химии, физики, биологии и информатики, которые будут оснащены необходимым оборудованием. Школа включает два спортзала, многофункциональный зал, актовый зал на 800 мест, столовую, медпункт, библиотеку. Проект предусматривает доступ для маломобильных групп населения во все помещения, входные группы будут оборудованы необходимыми пандусами, также в этих целях в школе предусмотрены лифты. На территории будут оборудованы игровые и спортивные зоны.

"Я по-доброму завидую и педагогам, и детям, которые здесь будут учиться. Школа действительно стильная, современная, интересная и многофункциональная. Здесь все очень продуманно с точки зрения безопасности, санитарных и пожарных норм. Здесь всем будет комфортно. Здорово, что все понимают ответственность при строительстве этой школы, а все волнующие вопросы, которые возникали в процессе, сразу решались, чтобы снизить риски", - отметила Маргарита Банникова.

В настоящее время в регионе ведется строительство 12 школ более чем на 10,5 тысячи учебных мест: четыре – в Нижнем Новгороде, две – в Павловском округе и по одной – в Арзамасе, Дзержинске, на Бору, в Кстовском, Воскресенском и Ардатовском округах.

Напомним, строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа.

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Теги:
Единая Россия Строительство Школы
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