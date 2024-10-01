Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Один день в Городецком районе
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2024 15:45  [7] Почти 2 млн рублей направят на ремонт маневренного жилья в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 15:34  [42] Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области
17 октября 2024 15:10  [59] Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году
17 октября 2024 14:46  [99] ННГУ им. Лобачевского вошёл в первую сотню лучших вузов стран БРИКС
17 октября 2024 14:30  [102] Нижегородцев стали в 2 раза чаще привлекать вулканы Камчатки
17 октября 2024 14:16  [120] Ксения Шевёлкина и Андрей Саносян посетили строительство объектов по программе КРСТ в Городце
17 октября 2024 13:38  [141] Сбор заявок проекта "Вам решать!" завершился в Нижегородской области
17 октября 2024 12:56  [151] Строящаяся школа в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде готова более чем на 80%
17 октября 2024 12:39  [236] Стоимость реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде превысит 2 млрд рублей
17 октября 2024 12:23  [196] Анастасия Одинаева представит Нижегородскую область в финале Всероссийского конкурса участковых
Общество

Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области

17 октября 2024 15:34  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде медалью "За бережливость" награждены 22 представителя различных сфер, включая образование, культуру, градостроительную деятельность, промышленность, государственное и муниципальное управление.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, среди награжденных - главы муниципалитетов, руководители и сотрудники школ, техникумов, библиотек, промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие.

Медали вручили министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева и депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.

По словам Екатерины Лебедевой, с 2021 года вместе  с госкорпорацией "Росатом" реализуется грантовый конкурс "Бережливая инициатива". 

"В этом году для мотивации проектной деятельности в муниципалитетах мы дали старт новому конкурсу - "Лидеры бережливого управления". По его итогам 23 муниципалитета, участвовавших в конкурсе, получат дотацию из областного бюджета на реализацию бережливых проектов и идей", - рассказала министр.

Максим Ребров отметил, что парламент Нижегородской области стал одним из первых в России по внедрению бережливых технологий.

"Мы оптимизировали процесс рассмотрения бюджета, быстрее размещаем новости о работе комитетов, создали новую навигацию в здании, упростили оформление наград и активно работаем с обращениями граждан в социальных сетях. За нами наблюдают, на нас равняются, и именно благодаря вашим усилиям мы можем достигать новых высот, вдохновляя другие регионы следовать нашему примеру", - отметил Максим Ребров.

Медаль "За бережливость" была учреждена в 2022 году и вручается за заслуги в сфере внедрения технологий бережливого управления, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство проектного управления, которое способствует повышению эффективности деятельности. За два года медалями были награждены 129 человек.

Ранее сообщалось, что медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медали Награждение
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2024 17:02  [396] Медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph