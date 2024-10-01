Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде медалью "За бережливость" награждены 22 представителя различных сфер, включая образование, культуру, градостроительную деятельность, промышленность, государственное и муниципальное управление.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, среди награжденных - главы муниципалитетов, руководители и сотрудники школ, техникумов, библиотек, промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие.

Медали вручили министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева и депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.

По словам Екатерины Лебедевой, с 2021 года вместе с госкорпорацией "Росатом" реализуется грантовый конкурс "Бережливая инициатива".

"В этом году для мотивации проектной деятельности в муниципалитетах мы дали старт новому конкурсу - "Лидеры бережливого управления". По его итогам 23 муниципалитета, участвовавших в конкурсе, получат дотацию из областного бюджета на реализацию бережливых проектов и идей", - рассказала министр.

Максим Ребров отметил, что парламент Нижегородской области стал одним из первых в России по внедрению бережливых технологий.

"Мы оптимизировали процесс рассмотрения бюджета, быстрее размещаем новости о работе комитетов, создали новую навигацию в здании, упростили оформление наград и активно работаем с обращениями граждан в социальных сетях. За нами наблюдают, на нас равняются, и именно благодаря вашим усилиям мы можем достигать новых высот, вдохновляя другие регионы следовать нашему примеру", - отметил Максим Ребров.

Медаль "За бережливость" была учреждена в 2022 году и вручается за заслуги в сфере внедрения технологий бережливого управления, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство проектного управления, которое способствует повышению эффективности деятельности. За два года медалями были награждены 129 человек.

Ранее сообщалось, что медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России.