Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области

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В Нижнем Новгороде медалью "За бережливость" награждены 22 представителя различных сфер, включая образование, культуру, градостроительную деятельность, промышленность, государственное и муниципальное управление.
Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, среди награжденных - главы муниципалитетов, руководители и сотрудники школ, техникумов, библиотек, промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие.
Медали вручили министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева и депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.
По словам Екатерины Лебедевой, с 2021 года вместе с госкорпорацией "Росатом" реализуется грантовый конкурс "Бережливая инициатива".
"В этом году для мотивации проектной деятельности в муниципалитетах мы дали старт новому конкурсу - "Лидеры бережливого управления". По его итогам 23 муниципалитета, участвовавших в конкурсе, получат дотацию из областного бюджета на реализацию бережливых проектов и идей", - рассказала министр.
Максим Ребров отметил, что парламент Нижегородской области стал одним из первых в России по внедрению бережливых технологий.
"Мы оптимизировали процесс рассмотрения бюджета, быстрее размещаем новости о работе комитетов, создали новую навигацию в здании, упростили оформление наград и активно работаем с обращениями граждан в социальных сетях. За нами наблюдают, на нас равняются, и именно благодаря вашим усилиям мы можем достигать новых высот, вдохновляя другие регионы следовать нашему примеру", - отметил Максим Ребров.
Медаль "За бережливость" была учреждена в 2022 году и вручается за заслуги в сфере внедрения технологий бережливого управления, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство проектного управления, которое способствует повышению эффективности деятельности. За два года медалями были награждены 129 человек.
Ранее сообщалось, что медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России.
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