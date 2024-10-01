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Бизнес

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

17 октября 2024 16:13  [98] Бизнес

Фото: ВТБ

Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного "охлаждения" рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но "заморозки" на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей", — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее ВТБ сообщал, что в 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы достиг рекордной суммы за последние три года – 531 тыс. рублей. В целом рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году.

Банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.

В целом, по прогнозам экспертов, в этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.

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Теги:
ВТБ
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