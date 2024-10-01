Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту в Нижнем Новгороде Общество

Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации городского округа города Бор Алексей Боровский.

Реверсивная полоса будет работать на въезд в Нижний Новгород с понедельника по четверг: с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 15:25, с 19:00 до 19:55.

В пятницу: с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 13:55;

В субботу: с 15:00 до 17:55, с 20:00 до 21:55;

Время работы реверсивной полосы в воскресенье: с 4:00 до 7:55 и с 11:00 воскресенья до 4:00 понедельника. В остальное время реверсивная полоса будет работать на выезд из Нижнего Новгорода.

"Новый режим реверсивной полосы на Борком мосту будет действовать до 31 октября 2024 года",- пояснил Боровский.

Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.

Также ранее сообщалось, подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.