Центр биологизации АПК создан на базе ПИМУ при поддержке Нижегородского НОЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр биологизации агропромышленного комплекса создан на базе Приволжского исследовательского медуниверситета при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра. Работа организована в партнёрстве с ООО "Иннагро" и нижегородским филиалом "Россельхозцентра".

Как рассказали в пресс-службе облправительства, в центре планируется вести лабораторные исследования, мониторинг использования биопрепаратов и консультирование по вопросам их применения в сельском хозяйстве. В запуск центра было инвестировано 18 млн рублей.

Биопрепараты должны стать альтернативой минеральным удобрениям и пестицидам, которые в случае неправильного применения могут загрязнять почву и сельскохозяйственную продукцию.

На сегодняшний день центр уже подготовил ряд разработок, которые выведены на рынок и применяются по всей стране. Среди них - уникальная тест-система "ДС-ИФА-АНТИ-BLV" для ранней диагностики лейкоза крупнорогатого скота, кормовая добавка для увеличения надоев.

"Эти разработки созданы благодаря нашим талантливым учёным и, конечно, хорошей приборной базе. Наука невозможна без материально-технической базы, создали мы её в том числе благодаря поддержке НОЦ", - прокомментировал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Как отметили в правительстве, научным и методологическим руководством, формированием баз данных по проведению испытаний центра биологизации занимается ООО "Иннагро", а проведением экспериментов - филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Нижегородской области.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области создан в рамках национального проекта "Наука".