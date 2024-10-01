Приюты для животных в Нижнем Новгороде смогут получить субсидии из бюджета

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Мэрия Нижнего Новгорода начнет предоставлять субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются защитой животных, в частности, приютам. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.
Так, подобные организации смогут получать субсидии на отопление, горячую воду, электроснабжение, водоснабжение и канализацию, вывоз мусора, установку и техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, а также охрану объектов приюта.
Кроме того, субсидироваться из городского бюджета будут расходы на содержание зданий, сооружений и помещений приютов.
До этого все подобные расходы оплачивали сами некоммерческие организации.
Напомним, волонтеры передали благотворительную помощь в приют для бездомных животных "Сострадание НН".
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