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Общество

Приюты для животных в Нижнем Новгороде смогут получить субсидии из бюджета

18 октября 2024 10:45  [89] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода начнет предоставлять субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются защитой животных, в частности, приютам. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

Так, подобные организации смогут получать субсидии на отопление, горячую воду, электроснабжение, водоснабжение и канализацию, вывоз мусора, установку и техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, а также охрану объектов приюта.

Кроме того, субсидироваться из городского бюджета будут расходы на содержание зданий, сооружений и помещений приютов.

До этого все подобные расходы оплачивали сами некоммерческие организации.

Напомним, волонтеры передали благотворительную помощь в приют для бездомных животных "Сострадание НН".

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Теги:
Животные Субсидии
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