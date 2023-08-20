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Более 100 бесплатных операций для животных проведут в Нижнем Новгороде

12 сентября 2023 18:06  [94] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благотворительный фонд "Сострадание НН" начал реализацию проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили", который в июле получил грант в рамках конкурса "Открытый Нижний". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках проекта специалисты на базе ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН" проведут более 100 бесплатных операций и услуг для домашних животных, в числе которых вакцинация от бешенства, стерилизация, чипирование, получение ветеринарного паспорта и проведение необходимых консультаций.

Получить бесплатную помощь могут инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане, матери-одиночки.

"Сейчас есть проблема в том, что стоимость кормов, стоимость ветеринарных препаратов выросла, и, к сожалению, для многих людей стало проблемой содержать домашних животных - они отпускают их на улицу, на самовыгул, чтобы те могли кормиться на улице, искать кормовую базу. Как следствие, потомство этих питомцев пополняют ряды бездомных животных", – рассказал волонтер благотворительного фонда "Сострадание НН" Илья Казаков.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает шесть государственных ветеринарных кабинетов.

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Теги:
Животные
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