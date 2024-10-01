Нижегородские соцучреждения проведут свыше 150 мероприятий ко Дню отца Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 150 мероприятий проведут социальные учреждения Нижегородской области в рамках празднования Дня отца. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году праздник отметят 20 октября. Ожидается, что в тематических мероприятиях примут участие в общей сложности около 7,5 тысячи нижегородцев.

Праздничные концерты, творческие мастер-классы, конкурсы рисунков и фотографий, а также спортивные мероприятия для семей с детьми пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Мероприятия направлены на популяризацию в Нижегородской области традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, а также сохранение традиций и раскрытие творческого потенциала нижегородских семей. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Демография". Отмечается, что мероприятия организуются при поддержке местных властей, а также муниципальных учреждений культуры и спорта.

Так мужчин Канавинского района в День отца ждет концерт бардовской песни, а также мастер-класс по изготовлению "сухого" душа, окопных свечей и сетей для бойцов СВО.

В Доме культуры "Стеклозаводский" на Бору в праздничный день подведут итоги конкурса "Папа года", а в Центре социальной помощи семье и детям пройдет выставка совместных творческих работ пап и их детей.

Фестиваль-конкурс "Папа фест" в День отца пройдет в Навашинском округе. В рамках мероприятия семьи будут состязаться в творческих дисциплинах.

В министерстве социальной политики Нижегородской области отмечают, что более подробно об этих и других мероприятиях можно узнать в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году.

Ранее сообщалось, что шестидневная и сокращённая рабочие недели ждут нижегородцев по случаю Дня народного единства.