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Экономика

Марат Хуснуллин отметил высокие темпы строительства в Нижегородской области

18 октября 2024 11:26  [115] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область попала в число регионов-лидеров по выполнению показателей нацпроектов и федеральных программ в сфере строительства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 17 октября.

Так, за девять месяцев введено около 81 млн кв. метров жилья, всего же ведется строительство более 118 млн кв. метров жилья. В целом, с начала 2020 года объем работ в строительстве вырос более чем на 30%, а в 2024 году рост составил почти 3%.

"Среди регионов-лидеров по выполнению показателей нацпроектов и федеральных программ можно отметить, в частности, Пензенскую область, Республику Адыгея, Нижегородскую, Костромскую, Московскую, Курскую, Оренбургскую, Воронежскую области, Башкортостан, Татарстан и Чувашскую республику", - пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в этом году завершаются нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги", работа по которым продолжится в новом — "Инфраструктура для жизни".

Напомним, более 507 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года.

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Теги:
Нацпроект Строительство
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