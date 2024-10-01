Новые остановки для электробусов и автобусов установят в Советском районе Общество

Новые остановки для электробусов и автобусов установят в Советском районе Нижнего Новгорода на следующей неделе. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью нижегородского "ЦРТС" Ирина Сухова.

Два остановочных павильона установят для электробусов Э-17, автобусов А-34 и А-92.

"Решение об установке дополнительных остановок было принято для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Кузнечиха-2 и ЖК "Город Будущего" - отметили в ЦРТС.

Остановки будут располагаться в районе дома № 10 по улице Рокоссовского в направлении центра города и в районе многоквартирного дома № 231 по улице Ванеева в противоположном направлении.

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что электробусы будут работать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.