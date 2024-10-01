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Общество

Новые остановки для электробусов и автобусов установят в Советском районе

18 октября 2024 13:22  [117] Общество

Новые остановки для электробусов и автобусов установят в Советском районе Нижнего Новгорода на следующей неделе. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью нижегородского "ЦРТС" Ирина Сухова.

Два остановочных павильона установят для электробусов Э-17, автобусов А-34 и А-92.

"Решение об установке дополнительных остановок было принято для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Кузнечиха-2 и ЖК "Город Будущего" - отметили в ЦРТС.

Остановки будут располагаться в районе дома № 10 по улице Рокоссовского в направлении центра города и в районе многоквартирного дома № 231 по улице Ванеева в противоположном направлении.

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что электробусы будут работать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

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Теги:
маршруты Советский район
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