Недострой у ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде снесут за 6 млн рублей Общество

Фото: zakupki.gov.ru/

Министерство имущественных и земельных отношений объявило аукцион по выбору подрядчика для сноса недостроя по улице Карла Маркса, 19 в микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит снести недостроенное здание площадью 228 кв. метров до 16 декабря.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей.

Заявки принимаются до 31 октября, итоги торгов подведут 2 ноября.

Напомним, новое футбольное поле с подогревом и трибунами на 500 человек построят около ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде.