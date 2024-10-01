Дореволюционный аварийный дом снесут у Нижегородского цирка за 1,6 млн рублей Общество

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода направит 1,6 млн рублей на снос аварийного расселенного дома №25 по улице Прокофьева. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик согласился выполнить работы за 1 млн 666 тысяч рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,4 млн рублей. Название подрядной организации не раскрывается.

Двухэтажный деревянный дом был построен в 1916 году. В нем расположено 8 жилых помещений. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в феврале 2015 года.

Дом должны снести в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Напомним, новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области.