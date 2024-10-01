Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам и займам Экономика

Банк России выступил с предложением ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Для сумм до 50 тысяч рублей охлаждение устанавливаться не будет, от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период составит четыре часа. Для кредитов, превышающий этот порог, 48 часов.

Период охлаждения не будут применять к ипотечным и автокредитам, а также к образовательным займам с участием государства. Центробанк направил предложение в Минфин для разработки законопроекта.

Ранее Центробанк предложил не выдавать более одного кредита до его полного погашения.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заемщику.