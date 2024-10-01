Центробанк призвал ввести норму "один заём в руки до погашения" для МФО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центробанк РФ намерен ввести новые правила для работы микрофинансовых организаций. В частности, им предложили не выдавать больше одного кредита до его погашения.

Как сообщает телеканал "360", эксперты ЦБ РФ обсудили доклад о развитии рынка МФО на ближайшие три года. В общественных обсуждениях приняли участие представители МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутаты Госдумы.

Согласно докладу, на конец 2023 года в России действовало около 1 тысячи официальных МФО с общим годовым объёмом выдач в 1 трлн рублей. При этом около 70% объёма выдаваемых займов МФО приходится на займы "до зарплаты". Но эти займы продолжают оставаться довольно дорогими. Около 60% всех потребительских займов входят в "цепочки займов", когда заёмщик одновременно оформляет несколько займов или берёт новый заём в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом.

По итогам мероприятия регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка.

В частности, представители Банка России предложили не выдавать более одного кредита до его полного погашения. Кроме того, была озвучена идея уменьшить размер предельной переплаты — с 130% до 100% от суммы долга по потребительским займам. Также предлагается ввести так называемый "период охлаждения" продолжительностью три дня.

Напомним, ранее Минтруд озвучил данные, что в России около 13 млн человек выплачивают одновременно минимум три потребительских кредита. Депутаты Госдумы выступили с позицией, что число потребкредитов на одного россиянина пора ограничить.