Владимир Путин поручил ввести "период охлаждения" для борьбы с мошенниками

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Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заемщику. Перечень поручений опубликован на сайте kremlin.ru.
Речь идет о случаях манипуляции, когда граждане под давлением угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают деньги мошенникам.
Также предполагается, что заемщик будет получать информацию о заключении с ним договора кредитования и условиях такого договора, а также о возможности отказа от кредита при помощи "Госуслуг".
Помимо этого, до 1 января 2025 года поручено обеспечить возможность назначать доверенное лицо для подтверждения перевода с банковских счетов денежных средств.
Таже до 1 июня 2025 года необходимо установить обязанности кредиторов при принятии решения о предоставлении потребительского займа использовать актуальную информацию, которая подтверждает доходы физлица. При этом, Банк России до 1 апреля 2025 года будет наделен полномочиями по ограничению доли рискованных потребительских кредитов, обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.
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