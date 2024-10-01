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Происшествия

Подросток на иномарке столкнулся с двумя машинами в Нижнем Новгороде

19 октября 2024 12:46  [61] Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего водителя автомобиля марки "Мерседес" и двух других автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 октября около 23.00 на ул. Авангардная, 23а подросток, управляющий иномаркой, совершил столкновение по касательной с двумя автомобилями.

На данным момент возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

В отношении законного представителя несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде произошло 166 дорожно-транспортных происшествий с участием детей с начала 2024 года.

Также сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции установили личность курсанта-речника, сбившего девушку-пешехода на тротуаре на улице Ульянова в Нижегородском районе.

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Теги:
Авария ДТП
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