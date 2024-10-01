Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 октября 2024 14:21  [76] 11-летняя жительница Балахны из-за мошенников лишила мать на 138 тыс. рублей
19 октября 2024 12:46  [130] Подросток на иномарке столкнулся с двумя машинами в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 11:22  [365] Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года
16 октября 2024 10:50  [503] Кстовчанка "увела" со счёта сожителя более 5 млн рублей
16 октября 2024 08:08  [521] Нижегородские суды за неделю вынесли 228 решений о выдворении за пределы РФ
14 октября 2024 10:15  [568] Нижегородец с инвалидностью хотел заработать на лечение и лишился более 1 млн рублей
13 октября 2024 22:37  [652] Жительница Нижегородской области погибла на пожаре при спасении животных
13 октября 2024 17:49  [827] Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в нижегородском кафе
13 октября 2024 17:09  [644] Мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей 
13 октября 2024 16:03  [805] Два сотрудника пострадавшего от огня нижегородского кафе обратились за помощью к медикам
Происшествия

11-летняя жительница Балахны из-за мошенников лишила мать на 138 тыс. рублей

19 октября 2024 14:21  [76] Происшествия

11-летняя девочка из Балахны лишила свою мать денежных средств на сумму в 138 тыс. рублей, сама того не подозревая. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, девочке поступило сообщение в мессенджере от ее подруги с просьбой о помощи в восстановлении сим-карты. Несовершеннолетняя сообщила злоумышленникам номер банковской карты и коды из смс-сообщений с телефона матери.

На следующий день женщина обнаружила списание со счета 138 000 рублей. Позднее выяснилось, что аккаунт школьницы взломали мошенники и от ее имени писали фейковые сообщения.

В районном ОВД по факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Данная часть статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Нижегородской области призывает ограничить доступ детей к телефонам взрослых с установленными банковскими приложениями.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют защитить гаджет и само приложение надёжным паролем, провести профилактические беседы с детьми о недопустимости разглашения конфиденциальных данных и совершении денежных операций без ведома взрослых.

Ранее сообщалось, что слесарь из Семенова лишился за 6 дней более 5 млн рублей, пытаясь "спасти" сбережения.

Также сообщалось, что мошенники грозят "звонками из ФСБ" от имени председателя нижегородской Думы Евгения Чинцова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph