11-летняя жительница Балахны из-за мошенников лишила мать на 138 тыс. рублей Происшествия

11-летняя девочка из Балахны лишила свою мать денежных средств на сумму в 138 тыс. рублей, сама того не подозревая. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, девочке поступило сообщение в мессенджере от ее подруги с просьбой о помощи в восстановлении сим-карты. Несовершеннолетняя сообщила злоумышленникам номер банковской карты и коды из смс-сообщений с телефона матери.

На следующий день женщина обнаружила списание со счета 138 000 рублей. Позднее выяснилось, что аккаунт школьницы взломали мошенники и от ее имени писали фейковые сообщения.

В районном ОВД по факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Данная часть статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Нижегородской области призывает ограничить доступ детей к телефонам взрослых с установленными банковскими приложениями.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют защитить гаджет и само приложение надёжным паролем, провести профилактические беседы с детьми о недопустимости разглашения конфиденциальных данных и совершении денежных операций без ведома взрослых.

Ранее сообщалось, что слесарь из Семенова лишился за 6 дней более 5 млн рублей, пытаясь "спасти" сбережения.

Также сообщалось, что мошенники грозят "звонками из ФСБ" от имени председателя нижегородской Думы Евгения Чинцова.