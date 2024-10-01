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Общество

Мошенники начали писать нижегородцам от имени нового спикера Гордумы

16 октября 2024 19:02  [88] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Мошенники создали фейковый аккаунт нового председателя Гордумы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Об этом спикер Думы сообщил в своем Telegram-канале.

Председатель Гордумы рассказал, что от его имени начали приходить сообщения, предупреждающие о возможных "звонках из ФСБ".

"В целях безопасности ни в коем случае не вступайте в такую переписку и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это мошенники!", - предупредил Евгений Чинцов.

Спикер Гордумы призвал нижегородцев быть внимательнее при использовании мессенджеров.

Напомним, мошенники начали рассылать сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки в мае 2024.

Также ранее сообщалось, что фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.

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Теги:
Интернет Мошенничество
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