Мошенники начали писать нижегородцам от имени нового спикера Гордумы

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Мошенники создали фейковый аккаунт нового председателя Гордумы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Об этом спикер Думы сообщил в своем Telegram-канале.
Председатель Гордумы рассказал, что от его имени начали приходить сообщения, предупреждающие о возможных "звонках из ФСБ".
"В целях безопасности ни в коем случае не вступайте в такую переписку и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это мошенники!", - предупредил Евгений Чинцов.
Спикер Гордумы призвал нижегородцев быть внимательнее при использовании мессенджеров.
Напомним, мошенники начали рассылать сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки в мае 2024.
Также ранее сообщалось, что фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.
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