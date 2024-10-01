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Спорт

Более 5 млн рублей лишился за 6 дней слесарь из Семенова из-за мошенников

18 октября 2024 12:00  [129] Спорт

Слесарь из Семенова пострадал от действий мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники полиции проводили в Семенове на одном из предприятий профилактические беседы и благодаря им 51-летний местный житель осознал, что стал жертвой мошеннической схемы и обратился за помощью полицию.

Как выяснилось, на протяжении 6 дней мужчине звонил неизвестный и сообщал ему о сомнительных операциях по банковскому счету. Чтобы сохранить свои сбережения, нижегородец перевел через банкоматы в Семенове и на Бору на продиктованные злоумышленником счета более 3,5 млн рублей.

Кроме того, мужчина оформил кредиты в разных банках и все средства также перевел на счета мошенников. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали писать нижегородцам от имени нового спикера Гордумы.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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