Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов по доходам населения Общество

Фото: РИА Новости

Нижегородская область по итогам второго квартала 2024 года заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения, составленного РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Согласно официальной статистике, за указанный период среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи рублей выше показателей прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли на 7,7%, отмечают эксперты.

Так, отношение доходов к стоимости фиксированного набора в Нижегородской области составило 2,71. Этот показатель за год вырос на 9,5%. Среднедушевые доходы нижегородцев во втором квартале 2024 года составили, в среднем, 57,3 тысячи рублей в месяц.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Отношение доходов к стоимости набора - 6,03. Также в десятке лидеров - Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, ХМАО – Югра, Республика Татарстан.

Как отмечают авторы исследования, у лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает 3.

На последних местах (показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались) расположилась республика Ингушетия (отношение доходов к стоимости набора - 1,19); Карачаево-Черкесская республика (1,32), Республика Тыва (1,47), Чечня (1,53), Ставрополье (1,60), Алтай (1,62).

Напомним, что Нижегородская область вошла в топ-30 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года.