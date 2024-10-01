Движение ограничили на двух участках арзамасской трассы в Нижегородской области Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение ограничили на двух участках федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Так, проезжую часть сузили из-за работ по расширению участка магистрали до четырех полос на участке 40-52 км в Дальнеконстантиновском районе. Скоростной режим на этом участка ограничен до 50 км/ч.

"По этой же причине проезжая часть сужена на отрезке трассы с 77 по 104 км в Арзамасском районе. Максимально допустимая скорость в населенных пунктах составляет 40 км/ч, а за территорией поселений – до 50 км/ч", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, подрядчик закончил ремонт участка трассы Р-158 со 193 по 218 км в Починковском районе. Здесь завершается обустройство инфраструктуры, из-за чего возможны локальные ограничения.

Напомним, дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос.