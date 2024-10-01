Бешенство домашних животных зарегистрировали в Вадском и Княгининском районах Общество

Ещё два случая бешенства зарегистрированы в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Так, 16 и 17 октября в результате проведения лабораторных исследований биоматериала заболевание подтверждено у кошки и собаки. Животные проживали в деревне Болтино Вадского района и в деревне Соловьево Княгининского района.

В связи с данными фактами состоялись заседания комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей, на которых рассматривался вопрос об установлении карантина по бешенству животных на территориях этих сёл.

В ведомстве проинформировали, что с начала текущего года зарегистрировано 28 случаев бешенства среди животных, из них 12 - у домашних животных.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

Напомним, в начале октября бешенство выявили у кошки в Чкаловском районе. В сентябре карантин по бешенству ввели в Пильнинском и Дальнеконстантиновском округах .