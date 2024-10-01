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Более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро

21 октября 2024 12:42  [26] Общество

МП "Нижегородское метро" объявило аукцион по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 15 станций подземки. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит установить специальные технические устройства на станциях и тоннелях между станциями "Московская", "Чкаловская", "Ленинская", "Заречная", "Двигатель Революции", "Пролетарская", "Автозаводская", "Комсомольская", "Кировская", "Парк Культуры", "Канавинская", "Бурнаковская", "Буревестник", "Горьковская", "Стрелка", в Инженерном корпусе №2 на площади Революции, 7 в здании управления метрополитена на улице Чкалова, 3а, а также в 48 вентиляционных киосках.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. Финансирование работ будет вестись за счет собственных средств МП "Нижегородское метро".

Заявки на торги принимаются до 5 ноября, итоги аукциона подведут 7 ноября.

Работы должны завершиться до конца сентября 2026 года.

Напомним, парк вагонов метрополитена планируется увеличить в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что около 70 млн направят на установку павильонов над входами на две станции нижегородское метро.

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Теги:
Безопасность Метро
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