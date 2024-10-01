Более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро Общество

МП "Нижегородское метро" объявило аукцион по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 15 станций подземки. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит установить специальные технические устройства на станциях и тоннелях между станциями "Московская", "Чкаловская", "Ленинская", "Заречная", "Двигатель Революции", "Пролетарская", "Автозаводская", "Комсомольская", "Кировская", "Парк Культуры", "Канавинская", "Бурнаковская", "Буревестник", "Горьковская", "Стрелка", в Инженерном корпусе №2 на площади Революции, 7 в здании управления метрополитена на улице Чкалова, 3а, а также в 48 вентиляционных киосках.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. Финансирование работ будет вестись за счет собственных средств МП "Нижегородское метро".

Заявки на торги принимаются до 5 ноября, итоги аукциона подведут 7 ноября.

Работы должны завершиться до конца сентября 2026 года.

Напомним, парк вагонов метрополитена планируется увеличить в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что около 70 млн направят на установку павильонов над входами на две станции нижегородское метро.