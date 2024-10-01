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Общество

Центр репродуктивного здоровья планируется создать в Нижнем Новгороде

21 октября 2024 18:16  [64] Общество

Центр репродуктивного здоровья планируется создать на базе больницы №30 в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Глеб Никитин.

Новый центр будет включать в себя центр репродукции, роддом, детскую и взрослую поликлиники, многопрофильную и детскую больницы.

"Он будет обслуживать и женщин, и мужчин, и подростков. Планируем реализовать такой проект на базе больницы №30 – как раз рядом с ней уже есть действующие, подходящие по функционалу учреждения, которые сейчас разделены заборами", - рассказал губернатор.

Проект позволит сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью (по имеющейся статистике, у каждой шестой пары есть проблемы с деторождением), сделать нормой обследование репродуктивного здоровья с раннего возраста.

"Такой центр должен будет принимать всех жителей региона и предоставлять услуги иногородним, у него должны быть выездная служба и филиалы амбулаторий в Нижегородской области. Это масштабный проект и, пожалуй, первый в стране центр репродуктивного здоровья для всех возрастов", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, онкоцентр планируют построить на базе больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде к 2029 году.

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Теги:
Здравоохранение Московский район
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