Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в следующем учебном году Общество

Минпросвещения подготовило проект о минимальных баллах Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год, сообщает телеканал "360".

В документе указано, что минимальным для сдачи ЕГЭ по русскому языку будет показатель в 42 балла, в текущем учебном году он составляет 40 баллов.

Минимум для экзамена по математике установлен в пределах 39 баллов, по истории - 35 баллов, по физике - 39 баллов, по химии - 39 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов и по географии — 40 баллов.

При этом понижен критерий оценивания на ЕГЭ по обществознанию: минимальный бал теперь составит 42 балла (в 2024/2025 учебном году - 45).

Напомним, в марте депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене обязательного единого государственного экзамена при выпуске из школы. В частности, предлагалось предоставить выпускникам право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ.

Кроме того, в июне в Госдуму был внесён межфракционный законопроект о замене ЕГЭ традиционными экзаменами.

На минувшей неделе думский комитет по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ, пояснив, что в случае принятия инициативы нельзя будет сопоставить процедуры и результаты экзаменов, которые сдавались в разных формах. Из-за этого у абитуриентов могут возникнуть неравные условия при поступлении в вузы.