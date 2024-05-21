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Общество

Межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

06 июня 2024 07:48  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инициативная межфракционная группа депутатов 6 июня внесёт в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ традиционными экзаменами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

"Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы полагают, что уход от ЕГЭ освободит детей от бессмысленного заучивания ответов, а также позволит сохранить их физическое и психическое здоровье. В этом ключе упоминается рост суицидов среди школьников-выпускников.

Кроме того, депутаты указывают, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов в виде более высокого качества знаний и доступности высшего образования.

"Обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы" - прокомментировала Яна Лантратова.

В пояснительной записке упоминается и увеличение расходов для родителей, которым приходится оплачивать услуги недешёвых репетиторов, поскольку содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Более того, организация ЕГЭ требует значительных расходов и от государства.

Законопроекты об отмене ЕГЭ вносились в Госдуму и ранее, но всегда отклонялись. Главным аргументом для сохранения такой формы экзаменации правительство называло доступность высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей, которую даёт ЕГЭ, а также совмещение выпускных и вступительных экзаменов.

Напомним, в марте депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене обязательного единого государственного экзамена при выпуске из школы. В частности, предоставить выпускникам право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ.

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Теги:
Госдума ЕГЭ Школы
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