Московский девелопер построит гостиницу у трассы М-12 в Нижегородской области

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Проект гостиницы у федеральной трассы М-12 "Восток" в Арзамасском районе Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Отель будет построен в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса (МФЗ) на 327 км трассы М-12 около поселка Балахониха.
Застройщиком гостиницы выступает ООО "Триа Девелопмент" (г. Москва), проектную документацию подготовили специалисты подмосковного ООО "Графит".
Напомним, первую гостиницу планируется построить около трассы М-12 в Нижегородской области в 2025 году.
Также ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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