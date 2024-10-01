Московский девелопер построит гостиницу у трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: национальныепроекты.рф

Проект гостиницы у федеральной трассы М-12 "Восток" в Арзамасском районе Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Отель будет построен в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса (МФЗ) на 327 км трассы М-12 около поселка Балахониха.

Застройщиком гостиницы выступает ООО "Триа Девелопмент" (г. Москва), проектную документацию подготовили специалисты подмосковного ООО "Графит".

Напомним, первую гостиницу планируется построить около трассы М-12 в Нижегородской области в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.