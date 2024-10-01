Рекордно низкий уровень безработицы сохраняется в России Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме в 2,4%. Показатели сохраняются неизменными третий месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Согласно информации, в августе 2024 года 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. В соответствии с методологией Международной организации труда, безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал её и был готов приступить к ней..

Отмечается, что исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года, на этом же уровне безработица оставалась и в июле.

При этом, если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,865 млн человек, то в августе она снизилась до 1,841 млн.

По данным Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 300 тысяч человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, согласно данным Росстата, в августе 2024 года составила 76,4 млн человек.

Напомним, что в июне Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира.