Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета

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Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины жесткой посадки вертолета в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, днем 22 октября в районе деревни Малая Овсянка вертолет санитарной авиации марки "Ансат" (№ RA-20101) совершил аварийную посадку.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место выехал Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, вертолёт санавиации совершил жесткую посадку в лесу на севере региона. На борту находился экипаж с пациентом.
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