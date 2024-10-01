Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины жесткой посадки вертолета в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, днем 22 октября в районе деревни Малая Овсянка вертолет санитарной авиации марки "Ансат" (№ RA-20101) совершил аварийную посадку.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место выехал Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, вертолёт санавиации совершил жесткую посадку в лесу на севере региона. На борту находился экипаж с пациентом.