Двадцать пять финалистов национального проекта "Родники" выступят на концерте в Нижнем Новгороде 4 ноября Культура и отдых

Двадцать пять финалистов второго сезона национального песенного проекта "Родники" выступят на гала-концерте в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции проекта, которая прошла в пресс-центре ТАСС 22 октября.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, для региона очень почетно принимать финал "Родников". Она выразила благодарность автору проекта Олегу Газманову и всей его команде за эту почетную миссию и ответственность.

"В 2024 году Нижний Новгород носит статус "культурной столицы России", поэтому финал "Родников" для нас важная звездочка событийного плана. У региона большие музыкальные традиции, в прошлом году мы отметили 150-летие нашего музыкального колледжа. "Родники" помогают выйти исполнителям, это развитие культуры", - отметила Наталья Суханова.

Автор и руководитель проекта "Родники", народный артист России Олег Газманов сообщил, что "Родники", по сути, единственный конкурс, где весь первый этап проходит без жюри. "Песни идут наверх, мы смотрим, делаем аранжировки конкурсантам, занимаемся вокалом. У нас народный проект, никто не присылает песен для хайпа, родниковцы своим творчеством повышают культурный уровень страны. Сейчас более половины песен в поддержку воинов СВО", - отметил Олег Газманов.

Генеральный продюсер проекта Елена Ульянова рассказала, что было получено более 11 тысяч заявок, а география проекта - от Калининграда до Якутска.

"К нам попадают самые разные исполнители. Например, в этом году в Нижнем на концерте выступит водитель автобуса. Разница с прошлыми "Родниками" в том, что будет новая номинация, "Песни с фронта". Это те песни, которые "пришли" из-за ленточки, с окопным контентом. Сегодня идет испытание России на самоидентификацию, когда нам надо понимать, что мы чувствуем, переживаем, что надо изменить к лучшему. Наши конкурсанты это делают через музыку", - добавила она.

Ранее сообщалось, что презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде.