Кабмин выделил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

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Правительство России выделило почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает телеканал "360".
Согласно информации, на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Льготная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" будет направлено в общей сложности 446,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В частности, на реализацию "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной ставке 2% предусмотрены 25,1 млрд рублей, "Семейной ипотеки" - 142 млрд рублей.
Ещё 269,8 млрд рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки в рамках "Льготной ипотеки" по ранее выданным кредитам.
Как пояснили в правительстве, выделение дополнительного финансирования обусловлено в том числе повышением ключевой ставки Центробанка.Ранее сообщалось, что правительство РФ также намерено продолжить работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Так, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов из федерального бюджета выделят свыше 6,8 млрд рублей. Напомним, с 22 октября первоначальный взнос по льготным программам Сбера повысился до 50,1%, за исключением некоторых случаев. Кроме того, Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых.
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