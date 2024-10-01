Кабмин выделил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Правительство России выделило почти 500 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Льготная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" будет направлено в общей сложности 446,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, на реализацию "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной ставке 2% предусмотрены 25,1 млрд рублей, "Семейной ипотеки" - 142 млрд рублей.

Ещё 269,8 млрд рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки в рамках "Льготной ипотеки" по ранее выданным кредитам.

Как пояснили в правительстве, выделение дополнительного финансирования обусловлено в том числе повышением ключевой ставки Центробанка.