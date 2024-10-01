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Общество

Сбер повысил первоначальный взнос по льготным программам ипотеки до 50%

22 октября 2024 13:44  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3% - почти до 25% годовых. Об этом сообщил телеканал "360".

Теперь минимальная ставка на первичное жильё составляет 24,9%, на вторичное - 24,6%. В пресс-службе кредитной организации объяснили данное решение высокой ключевой ставкой Центробанка и ростом доходности облигаций федерального займа.

Отмечается, что до 1 ноября условия по уже одобренным заявкам останутся прежними.

Кроме того, первоначальный взнос по льготным программам Сбера повысился до 50,1%, за исключением некоторых случаев. Прежние 20,1% от первоначального взноса банк будет применять при оплате комиссии застройщиком или клиентом, а также при дисконте за эскроу по объектам партнёров-застройщиков на проектном финансировании банка или за оформление кредита с увеличенным лимитом.

По базовым ипотечным программам размер первоначального взноса не изменился.

Одновременно с этим Сбербанк объявил о возобновлении программы "Семейная ипотека", которая была приостановлена в середине сентября из-за исчерпания лимита.

Напомним, последнее повышение ставок по рыночным программам ипотеки Сбербанк провёл 2 октября, тогда они выросли на 0,9 процентного пункта. После этого минимальные ставки на первичном рынке составляли 21,9%, на вторичном - 21,6%.

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Теги:
Ипотека Сбербанк
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