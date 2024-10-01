Четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом днём 22 октября. Уточнённую информацию предоставил Минздрав Нижегородской области.

Напомним, вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Малая Овсянка. Инцидент произошёл из-за проблем технического характера. На борту находились пять человек - экипаж с пациентом.

Согласно предоставленной информации, в результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медсестра и пациент. После осмотра медиками у них диагностированы характерные травмы - переломы и ушибы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё один пилот не пострадал.

Все пострадавшие эвакуируются двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко.

На время проведения поисково-спасательной операции трассу Р-177 "Поветлужье" перекрывали - с 13:00 до 14:30.