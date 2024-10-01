Замкнутую 17-километровую велосеть создали на Автозаводе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Замкнутую 17-километровую велосеть создали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По мнению мэра, теперь почти весь район можно объехать по велокольцу.

"Сейчас соединяем его с Ленинским районом. Велодорожка пройдет вдоль всего проспекта Ленина от улицы Новикова-Прибоя до железнодорожной больницы. Параллельно ремонтируем тротуары, локально восстанавливаем ливневку", - рассказал Шалабаев.

Глава города добавил, что в следующем году планируется развить велосеть в Канавинском районе, чтобы постепенно соединять нагорную и заречную части города. Вместе с этим идет строительство велодорожек по программе "Формирование комфортной городской среды".

"Так, в Сормове в этом году на четырех пространствах создали соединенную сеть, а в Канавине велодорожки построили вдоль Мещерского бульвара и улицы Марата. Ведется строительство велосети в Приокском районе вдоль проспекта Гагарина", - сказал Юрий Шалабаев.

Всего в Нижнем Новгороде в настоящее время создано 52,8 км велодорожек.

Напомним, велодорожки построят вдоль Восточного обхода Нижнего Новгорода.