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Общество

ГУАД объявил аукцион на проектирование Восточного обхода Нижнего Новгорода

22 октября 2024 12:45  [83] Общество

Главное управление автомобильных дорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать проект строительства трассы и провести изыскательские работы. Строительство четырехполосной магистрали протяженностью 14,9 км будет разделено на пять этапов.

В ходе строительства на Восточном обходе запланировано возведение четырех эстакад и мостов, одной двухуровневой и трех одноуровневых транспортных развязок, шести биопереходов и велодорожки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 478,7 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Итоги аукциона подведут 12 ноября.

Проектирование Восточного обхода должно завершиться до 30 декабря 2025 года.

Напомним, мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода.

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Теги:
Дороги Проектирование
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