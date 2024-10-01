Победитель конкурса "Лидеры России" провел мастер-класс для нижегородских школьников Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Победитель трека "Финансы и технологии" конкурса "Лидеры России" Павел Луцик провел мастер-класс "Академии лидерства" клуба "Эльбрус" – сообщества победителей конкурса "Лидеры России" для учащихся 9 класса нижегородской школы №33.

Как сообщает АНО "Россия – страна возможностей", мастер-класс прошел в рамках проекта "Обучающие экспедиции", во время которого"Лидеры России" вместе с командой губернатора Нижегородской области Глеба Никитина работают над стратегией развития кадрового потенциала региона.

По словам Павла Луцика, мастер-класс помог ребятам определиться, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе профессии, какие существуют мифы и негативные установки, а также какие мотиваторы можно найти.

Базой для проведения "Обучающей экспедиции" в регионе стал Корпоративный университет правительства Нижегородской области. По словам ректора КУПНО Романа Маркова, именно здесь была разработана кадровая стратегия Нижегородской области.

"Привлекать и удерживать трудовые ресурсы, развивать таланты, создавать условия для высокого качества жизни и продуктивной работы нижегородцев – вот безусловные ориентиры для этой стратегии. Уверен, что интеллектуальное волонтерство "Лидеров России" послужит новым импульсом для кадрового развития региона", - сказал Роман Марков.

Проект "Обучающие экспедиции" впервые был запущен в 2021 году клубом "Эльбрус" – сообществом выпускников конкурса "Лидеры России" и стал ответом на заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Ранее экспедиции уже проходили в 11 регионах России. В этом году, помимо Нижегородской области, участие в проекте принимают Амурская область, Красноярский край, а также Минпромторг России.

Ранее сообщалось, что перечень разрешенных для подростков профессий могут расширить в России.